Türkiye sizinle gurur duyuyor

15 Temmuz
'da FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı verdikleri mücadelede şehit olanların yakınlarına ve gazilere 'Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası Beratı' verildi. Övünç madalyasını alanlardan biri de 15 Temmuz gecesi eşi Erol Olçok
ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok
'u kaybeden Nihal Olçok
'tu. Diğeri ise doktorların "Yaşaması bile mucize" dediği gazi Ahmet Kahraman
. Devletin ona aldığı 95 bin dolar değerindeki yürüme robotuyla yeniden ayağa kaldırdığı gazi, 17 ay sonra ilk kez hayata ilk adımlarını atmıştı. Kahraman gazi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a SABAH aracılığıyla 'Gel beraber yürüyelim reis' diye seslenmişti. Törende duygulu anlar yaşandı. 'TÜRK MİLLETİ ADINA...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı övünç madalyası beratında "Üstün görev anlayışı içinde feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı olmasından dolayı 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu gereğince Bakanlar Kurulu'nun önerisi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası tevcih edilmiştir" yazıyor. Beratın altında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası yer alıyor. Gazi Kahraman, gurur duyduğunu belirterek "15 Temmuz gecesi yalnız değildim. 2 kardeşim de yanımdaydı. Onurcan ve Ali Rıza. Hastane sürecimde annem ve babam, eşim Mehtap, kız kardeşim ve kuzenim Murat Kahraman daima yanımda olan ve duasını esirgemeyen herkese armağan ediyorum" dedi. Yakınları ise Ahmet Kahraman'a 'İyi ki varsın' diye teşekkür etti. Bakırköy'de WOW Otel'de düzenlenen 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'ne Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin de katıldı. Törene yürüme robotu yerine tekerlekli sandalye ile katılan Kahraman, "Robotumla daha düz yerlerde yürüyebiliyorum. Henüz merdiven çıkamıyorum. Ama yakında her yere robotumla gideceğim. Her gün antremanlarıma devam ediyorum"dedi. Törende Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok da kendisine verilen beratı gururla teslim aldı.