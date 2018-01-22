Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Tutuklu savcı, ByLock'u inkar etti

Tutuklu savcı, 'u inkar etti

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) kapsamında hakkında dava açılan tutuklu eski savcı Ümit Ünal, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldığı duruşmada, kendisinin "Mor Beyin" mağduru olabileceğini iddia ederek telefonundan 4 bin 640 defa yapılan giriş tespitlerini reddetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2018 19:30 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 19:31
Tutuklu savcı, ByLock'u inkar etti
İlk kez yargıç karşısına çıkarılan üyeliğinden tutuklu eski savcı, cep telefonundan 4 bin 640 kez giriş yapıldığı tespit edilen 'u kullanmadığını öne sürdü

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında dava açılan tutuklu eski savcının yargılanmasına başlandı.

Kullanmadım dediği ByLock'a 2 bin kez erişim sağlamış

Ünal, savunmasında, hiçbir silahlı terör örgütüne üye olmadığını ileri sürerek ByLock kullandığı yönündeki iddiaları kabul etmedi.

FETÖ'cü yargı mensuplarının ihraç paniği ByLock'ta

Başkan Altınkaynak'ın, ByLock kullanıldığı yerleri gösteren HTS kayıtlarını okuması üzerine sanık Ünal, "HTS kayıtlarının tespit edildiği illerde bulundum. Bitlis-Tatvan, Mersin-Anamur görev yaptığım yerlerdi. -Konyaaltı ailemin yaşadığı yer, Ankara'da da bulundum." dedi.

Kendisinin "Mor Beyin" mağduru olabileceğini iddia eden Ünal, 18 aydır tutuklu olduğunu, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mor Beyin yazılımını yapan TÜBİTAK çalışanı FETÖ firarisi Kemalettin Cengiz Erbakırcı

Mahkeme heyeti, sanık Ünal'ın tutukluluğun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tutuklu savcı, ByLock'u inkar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN