Tutuklu savcı, ByLock'u inkar etti

İlk kez yargıç karşısına çıkarılan FETÖ üyeliğinden tutuklu eski savcı, cep telefonundan 4 bin 640 kez giriş yapıldığı tespit edilen ByLock 'u kullanmadığını öne sürdü

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında dava açılan tutuklu eski savcının yargılanmasına başlandı.

Ünal, savunmasında, hiçbir silahlı terör örgütüne üye olmadığını ileri sürerek ByLock kullandığı yönündeki iddiaları kabul etmedi.

Başkan Altınkaynak'ın, ByLock kullanıldığı yerleri gösteren HTS kayıtlarını okuması üzerine sanık Ünal, "HTS kayıtlarının tespit edildiği illerde bulundum. Bitlis-Tatvan, Mersin-Anamur görev yaptığım yerlerdi. Antalya-Konyaaltı ailemin yaşadığı yer, Ankara'da da bulundum." dedi.

Kendisinin "Mor Beyin" mağduru olabileceğini iddia eden Ünal, 18 aydır tutuklu olduğunu, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ünal'ın tutukluluğun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.