Üniversitelilerin kazası: 4 ölü, 2 yaralı

Manisa
'nın Yunusemre ilçesinde, üniversite öğrencilerinin kullandığı araç, yaya geçidindeki üniversitelilere çarptıktan sonra tren yolu kenarındaki traverslere çarparak hurdaya döndü. Kaza
da 4 üniversite öğrencisi öldü, 2 kişi yaralandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Halil Sarı (19) yönetimindeki otomobil dün 15.30 sıralarında, Muradiye Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan aynı üniversiteden ikizler Büşra (18) ve Kübra Korkmaz'a (18) çarptı. Kontrolden çıkan araç tren yolu kenarınaki travers yığınına çarparak hurdaya döndü. Feci kazada, üniversite öğrencileri Büşra ve Kübra Korkmaz ile araçtaki öğrenciler Ahsen Doğan (18) ve Aleyna Savaş (18) hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü Sarı ile yolculardan Orçun Nuray (18) ise ağır yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar ve cesetler itfaiye tarafından çıkarıldı. Muğla
'da ise Salih Soral'ın kullandığı otomobil, Muğla- Ula karayolunun Gülağzı mevkisinde, aynı yönde seyreden Ramazan Topçu idaresindeki otomobille çarpıştı. Sürücü Topçu ile diğer otomobildeki Tahsin ve Nabiye Soral, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada 6 kişi ise yaralandı.