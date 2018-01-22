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‘Usta da kalmadı gusto da’

’nda yarım asırdır düğmeci dükkânı işleten , “Şu zamanda insanlarda gusto yani zevk yok. Giyinmek için giyiniyorlar” dedi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2018
‘Usta da kalmadı gusto da’

'da 'nda yaklaşık yarım asırdır düğmeci dükkanı işleten , babasından devraldığı mesleği sürdürmeye çalışıyor. 'ndeki Aslıhan Pasajı'nda babasından kalan dükkanı 47 yıldır işleten 60 yaşındaki Sarıcivar, ilginin azaldığı düğmeciliği ayakta tutmak için çaba harcıyor. Babasının ve amcasının 1928'de düğmeciliğe ilk Aynalı Pasaj'da başladığını anlatan Sarıcivar, o dönemde düğmelerin sipariş üzerine özel olarak üretildiğini kaydetti. "Biz güzel şeyler gördük ama şimdikiler maalesef hiçbir şey görmüyor. Herkes internet peşinde, kafalarını telefondan kaldırmıyorlar. Onun için dünyadan haberleri yok" diyen Sarıcivar, düğmeciliğe eskisi kadar rağbet olmamasının nedenini konfeksiyonun yaygınlaşması olarak açıkladı. Genç jenerasyonun düğmeyle ilgisi olmadığını ifade eden Sarıcivar, şöyle konuştu: "Eskiden müşterilerimiz bayramlarda sipariş vermek için kuyrukta beklerdi. Şimdikiler düğme dikmesini bilmiyor. Şu zamanda insanlarda gusto yok, zevk yok yani. Giyinmek için giyiniyorlar. Herkes kendine yakışanı giymiyor." Babasının ve amcasının yaptığı bazı düğmeleri satmadığını anlatan Sarıcivar, "Çünkü o kadar kıymetli ki bir daha bir şeyi onun yerine koyamam" dedi.

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‘Usta da kalmadı gusto da’
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