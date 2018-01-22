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Yardım bulmak için 10 kilometre yürüdü

'da göl kenarına uçan araçtaki gençlerden biri hayatını kaybederken, dan yaralı kurtulan üniversite öğrencisi arkadaşı ise yardım bulmak için 10 kilometre yürüdü. Bütünleme sınavı için Yenişarbademli ilçesine gelen öğrenci kazada yaralanırken, ölen arkadaşının cesedi sabaha karşı bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2018 22:08 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 22:44
Yardım bulmak için 10 kilometre yürüdü

, dün gece Yenişarbademli-Şarkikarağaç karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi.

İddiaya göre, 'nın Yenişarbademli ilçesinde öğrenim gördüğü Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Meslek Yüksek Okulu (MYO) Ormancılık Bölümüne bütünleme sınavı için gelen üniversite öğrencisi Fevzi Erdal, arkadaşı Kerim E. ile birlikte yola çıktı.

GÖL KENARINA UÇTULAR

Kerim E. yönetimindeki 42 H 8001 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Beyşehir Gölü kenarına uçtu.

Feci kazada Kerim E. hayatını kaybederken, Fevzi Erdal yaralandı. Hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Erdal, yardım bulmak için yaklaşık 10 kilometre yürüyerek Yenişarbademli ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'ne gitti. Evlerin zillerine basarak ilçe sakinlerine yaralı olduğunu söyleyip 112 Acil Servis'i aramalarını isteyen Erdal, olay yerine gelen ambulansla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Üniversitelilerin kazası: 4 ölü, 2 yaralı

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, kazada hayatını kaybeden Kerim E. ile yaralı kurtulan üniversite öğrencisi Fevzi Erdal'ın otomobili başka bir öğrenci arkadaşlarından ödünç aldıkları öne sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÜNİVERSİTELİLERİN KAZASI: 4 ÖLÜ, 2 YARALI

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