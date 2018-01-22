Yoğun bakımda oynayan sağlık çalışanları...

İzmit'te şoke eden olay. Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde görevli sağlık çalışanlarının müzik eşliğinde oynadığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, yoğun bakımda yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek, idari soruşturma başlattıklarını söyledi.
Giriş Tarihi: 22.1.2018 12:31Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 12:42
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde, sağlık çalışanlarının, hastaların önünde müzik eşliğinde oynadığı görüntüler, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.