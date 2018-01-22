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da oynayan sağlık çalışanları...

'te şoke eden olay. Kocaeli Devlet Hastanesi'nin ünitesinde görevli sağlık çalışanlarının müzik eşliğinde oynadığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, yoğun bakımda yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek, idari soruşturma başlattıklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 22.1.2018 12:31 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 12:42
Yoğun bakımda oynayan sağlık çalışanları...

Kocaeli Devlet Hastanesi'nin ünitesinde, sağlık çalışanlarının, hastaların önünde müzik eşliğinde oynadığı görüntüler, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

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Yoğun bakımda oynayan sağlık çalışanları...
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