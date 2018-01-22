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Yüzme aşkıyla hastalığı yendi

CEYDA KARAASLAN
CEYDA KARAASLAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2018
Yüzme aşkıyla hastalığı yendi
Yüksek lisans öğrencisi Ata Tekin(26) birçok organın salgı bezlerini etkileyerek fonksiyon bozukluklarına yol açan genetik hastalık le (KF) doğdu. Hayatta kalabilmesi için günde 6 saatlik bir tedavi görmesi gerekiyordu. Liseye kadar hem hastanede hem de evde tedavileri devam etti. Akranları gün içinde birçok sosyal aktiviteye katılırken o akşamları en geç 11'de evde olup rutin tedavilerini yapmak zorundaydı. Ağır sporlar yapması yasaktı. Akciğerlerini yormaması gerekiyordu. Aksi takdirde kanaması olabilir kısa sürede hayatını kaybedebilirdi. O dönem "Artık bıktım" diyerek tedaviyi reddetti. 10 kilo kaybetti. Enfeksiyon riski arttı. Ailesinin telkinleriyle yeniden tedaviye başladı. Kısa sürede kendini toparladı. Hayata en büyük aşkı yüzmeyle yeniden tutundu. Geçen yıl 'nı yüzerek geçti. Ata, Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde (KifDER) gönüllü çalışmalar yapıyor.
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Yüzme aşkıyla hastalığı yendi
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