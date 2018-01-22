Yüzme aşkıyla hastalığı yendi

Yüksek lisans öğrencisi Ata Tekin(26) birçok organın salgı bezlerini etkileyerek fonksiyon bozukluklarına yol açan genetik hastalık kistik fibrozis
le (KF) doğdu. Hayatta kalabilmesi için günde 6 saatlik bir tedavi görmesi gerekiyordu. Liseye kadar hem hastanede hem de evde tedavileri devam etti. Akranları gün içinde birçok sosyal aktiviteye katılırken o akşamları en geç 11'de evde olup rutin tedavilerini yapmak zorundaydı. Ağır sporlar yapması yasaktı. Akciğerlerini yormaması gerekiyordu. Aksi takdirde kanaması olabilir kısa sürede hayatını kaybedebilirdi. O dönem "Artık bıktım" diyerek tedaviyi reddetti. 10 kilo kaybetti. Enfeksiyon riski arttı. Ailesinin telkinleriyle yeniden tedaviye başladı. Kısa sürede kendini toparladı. Hayata en büyük aşkı yüzmeyle yeniden tutundu. Geçen yıl İstanbul Boğazı
'nı yüzerek geçti. Ata, Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde (KifDER) gönüllü çalışmalar yapıyor.