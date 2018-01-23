Antalya’da feci kaza: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumluca'dan Antalya istikametine gitmekte olan İlyas Dikici'nin kullandığı 07 DFK 43 plakalı otomobil, Belen Mahallesi Maysara mevkiinde Özer Yavuz'un (38) kullandığı 07 TP 672 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Özer Yavuz ve İlyas Dikici ile 07 TP 672 plakalı otomobilde bulunan Hasan Yavuz (61), Fatma Yavuz (60), Elvan Yavuz (36), Belinay Asi Yavuz (6), Simay Ayça Yavuz (15) yaralandı.

Kaza yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yaralılardan Hasan Yavuz, Belinay Asi Yavuz, Fatma Yavuz ve İlyas Dikici Kumluca Devlet Hastanesine, Özer Yavuz ve Simay Ayça Yavuz Kumluca'daki özel bir hastaneye, Elvan Yavuz ise Finike Devlet Hastanesine sevk edildiler.

Fatma Yavuz Kumluca Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, durumları ağır olan Belinay Asi Yavuz Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi, Özer Yavuz'un tedavisi ise özel hastanede sürüyor.

Kazayla ilgili Kumluca Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.