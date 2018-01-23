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'da fuhuş operasyonu: 58 gözaltı

’da fuhuş şebekesine yönelik 32 adrese düzenlenen baskınlarda, fuhuş yaptığı iddia edilen 21 yabancı, 2 Türk uyruklu kadın ile kadınlara fuhuş yaptırdığı ileri sürülen aralarında kamu görevlilerin de bulunduğu 2’si kadın, 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kadınları, telefon ve escort siteleri üzerinden VIP araçlarla müşterilere ulaştırdıkları belirtildi. Fuhuş şebekesinin Antalya’nın gözde turizm merkezlerinden Belek ve Kadriye’de faaliyet göstermesi dikkat çekti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 10:51
Antalya'da fuhuş operasyonu: 58 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 ay önce kent merkezi, Serik ilçe merkezi ve gözde turizm merkezleri bulunan Belek ve Kadriye Mahalleleri'nde faaliyet gösteren fuhuş şebekesini teknik ve fiziki takibe başladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler 3 gün önce belirledikleri 22 ev ve 10 otele 200 polisin katılımıyla eş zamanlı baskın düzenledi. Aralarında adliye, vergi dairesi, emniyet, gardiyan ve elektrik şirketi çalışanının bulunduğu 9 kamu görevlisi ile birlikte toplam 35 şüpheli ve ev ve otellerde 2'si Türk, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Rus uyruklu 23 kadın gözaltına alındı.

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Antalya'da fuhuş operasyonu: 58 gözaltı
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