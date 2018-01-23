Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Araç parkı kavgası can aldı

Araç parkı kavgası can aldı

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2018
Araç parkı kavgası can aldı
Bahçelievler'de araç parkı yüzünden çıkan kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay, Soğanlı Mahallesi Tamer Sokak'ta önceki akşam meydana geldi. İddiaya göre Erdem Ö., aracını park edeceği sırada, başka bir otomobil de aynı yere park etmek istedi. Diğer araç sürücüsü ile Erdem Ö., arasındaki sözlü sataşma kavgaya dönüştü. Bu sırada, Mahallenin gençleri de diğer sürücüye sahip çıkarak Erdem Ö.'ye saldırdı. Bunun üzerine Erdem Ö. de silahını çıkararak sağa sola ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği 17 yaşındaki Tugay Pektaş, olay yerinde hayatını kaybederken, 16 yaşındaki gençlerden biri de bacağından yaralandı. Gözaltına alınan Erdem Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Araç parkı kavgası can aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN