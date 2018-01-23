Araç parkı kavgası can aldı

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Bahçelievler'de araç parkı yüzünden çıkan kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay, Soğanlı Mahallesi Tamer Sokak'ta önceki akşam meydana geldi. İddiaya göre Erdem Ö., aracını park edeceği sırada, başka bir otomobil de aynı yere park etmek istedi. Diğer araç sürücüsü ile Erdem Ö., arasındaki sözlü sataşma kavgaya dönüştü. Bu sırada, Mahallenin gençleri de diğer sürücüye sahip çıkarak Erdem Ö.'ye saldırdı. Bunun üzerine Erdem Ö. de silahını çıkararak sağa sola ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği 17 yaşındaki Tugay Pektaş, olay yerinde hayatını kaybederken, 16 yaşındaki gençlerden biri de bacağından yaralandı. Gözaltına alınan Erdem Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.