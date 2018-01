Sanık Davut G. olay günü elinde arabanın anahtarı olduğunu belirterek, "Ne yaptığımı bilmiyorum, Büşra'ya vurup vurmadığımı hatırlamıyorum" dedi. Şikayetçi Büşra G. ise "Barışmamız mümkün değil' dedim. Boğazımı sıktı, burnumu ısırdı ve cebinden tornavidayı çıkardı. 4-5 kez ayılıp bayıldım. Bana tornavidayı saplarken resmen zevk alıyordu" diye konuştu. Tornavidayı silahtan sayan savcı, iddianamede Davut G.'nin 1 yıldan 3,5 yıla kadar hapsini istiyor.





İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Esenler'de 5 yıllık evli Büşra G. (23) Ve Davut G.(24) çifti boşanmaya karar verdi ve ayrı yaşamaya başladı. 6 Eylül 2016 tarihinde araç ile adliyeye gidecekleri sırada Davut G., Büşra G.'ye barışmak istediğini söyledi. Ancak barışma teklifini Büşra G. kabul etmedi. Bunun üzerine Davut G. sinirlendi ve aracın torpidosundan tornavida alıp, cebine koydu. Karı-koca daha sonra aracı park edip, Esenler'de otoban kenarındaki çimlerin bulunduğu bölüme geçti. Davut G. burada Büşra G.'yi yere yatırıp boğazını sıktı ve burnunu ısırdı ve "Ecelin benim elimden olacak" dedi. Davut G. cebinden çıkardığı tornavida ile Büşra G.'yi yaraladı. Büşra G. olayın ardından şikayetçi oldu.



SAVCILIK TORNAVİDAYI SİLAHTAN SAYDI



Soruşturma sonunda savcılık hazırladığı iddianamede, ele geçirilmese de meydana gelen yaranın niteliğini de dikkate alarak, şüpheli Davut G.'nin eylemini silahtan sayılan alet ile gerçekleştirdiğini kaydetti. İddianamede şüpheli Davut G.'nin "Tehdit", "Kasten eşini silahtan sayılan tornavida ile yaralama" suçlarından 1 yıldan 3,5 yıla kadar hapsini talep etti. DURUŞMA GÖRÜLDÜ Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Davut G. ile şikayetçi Büşra G. katıldı.



"BÜŞRA'YA VURUP VURMADIĞIMI HATIRLAMIYORUM"



Davut G. duruşmada şöyle ifade verdi: 7 aydır evliyim. Aramızda daha sonra bazı sorunlar çıktı. Kendisiyle konuşmak için önce telefon açtım daha sonra babasının evine gittim. Birlikte çay içtik, Büşra bana 'Dışarı çıkalım, orada konuşalım' dedi. Bunun üzerine arabamla Bayrampaşa'da çimenlik bir alana gittik, oturduk. Orada güzel bir şekilde konuşurken beni özel bir numara aradı. Büşra'nın arkadaşı Selvi olduğunu anladım. Bana 'Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz?' dedi. Ben de 'Eşimle güzel bir şekilde konuşuyoruz' dedim. O da bana 'Büşra'nın ailesi sizi polise verecek' dedi. Eşim de bu konuşmaları duydu. Ardından eşim bana 'Seni aldattım" diyerek hakaret etti. Yüzüme tükürdü, üzerime yürümeye başladı. Bu esnada elimde arabanın anahtarı vardı. Ne yaptığımı bilmiyorum, Büşra'ya vurup vurmadığımı hatırlamıyorum.



"BANA TORNAVİDAYI SAPLARKEN RESMEN ZEVK ALIYORDU"



Büşra G. "Ambulansa eşim haber vermedi. Ben ona kesinlikle 'Seni aldattım' diye bir şey söylemedim. Ben sadece ona 'Hakkını helal et, ben artık gidiyorum. Barışmamız mümkün değil' dedim. Bu sözleri söylerken sanık yerde oturuyordu, ben de kendisine sarılmak üzere kendisine doğru gittim. Boğazımı sıktı, burnumu ısırdı ve cebinden tornavidayı çıkardı. Hala yüzümde ve vücudumun bazı yerlerinde izler mevcuttur. 4-5 kez ayılıp bayıldım. Bana tornavidayı saplarken resmen zevk alıyordu. En son ayıldığımda sigara içiyordu, elinde tornavida vardı. 'Seni hastaneye götüreyim' diye dalga geçti. Sonra sigarayı üzerime fırlatıp çıktı. 'Kelime-i şehadet getir. Ecelin benim elimden olacak' dedi. Sonra da tekrar boğazımı sıkmaya başladı. Ben de bayılmışım. Ayıldığımda ayağa kalkamıyordum, yuvarlandım. Kendimi otoban kenarına attım. Birisi ambulansı aradı. 5-6 gün hastanede tedavi gördüm. Sonra polisler geldi ve korkmamamı sanığın tornavida ile teslim olduğunu söylediler. Şikayetçiyim" dedi.



DURUŞMA ERTELENDİ Davanın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ihbar edilmesine karar veren mahkeme, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun suçtan zarar gören sıfatı taşımadığı gerekçesi ile katılma talebini reddetti. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



"SANIĞIN EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"



Davanın ardından Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu Derneği'nin Avukatı Gül Erdoğmuş yaptığı açıklamada Büşra G.'nin tornavida ile öldürülmeye çalışıldığını, vücuduna her tarafına tornavida ile darbeler aldığını söyledi. Avukat Erdoğmuş, davaya Asliye ve Ağır Ceza Mahkemelerinin görevsizlik kararı vermesi üzerine, dosyanın İstinaf Mahkemesine gittiğini anlatarak, "Üst mahkemede Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevli olduğuna kanaat getirdi. Bugün davanın ilk celsesiydi. Sanık savunmasını yaptı. Çok ciddi yaralama söz konusu. Büşra 5 gün boyunca hastanede tedavi görmek zorunda kaldı. Gözünden boynuna kadar bacaklarına kadar her tarafından tornavida saplantı izleri vardı. En ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Gerçek adaletin yerini bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.