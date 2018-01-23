Brisa ve WWF Türkiye’den Anadolu Turnaları için ‘’Doğa İçin Çal’’

Brisa, WWF-Türkiye ile birlikte Türkiye'nin biyoçeşitliliği ve kültürü için büyük önem taşıyan turnaların korunmasına hizmet ediyor. "Turnalar Hep Uçsun" adını taşıyan projenin daha geniş kitlelere erişmesi için Brisa ve WWF-Türkiye ekipleri 'Allı Turnam' türküsünü seslendirerek bir video klip hazırladı. Doğa İçin Çal platformu iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmada Brisa CEO'su Cevdet Alemdar'ın da yer aldığı 98 kişilik ekip farklı enstrümanlarla türküye özel bir yorum kattı. Allı Turnam'ın stüdyo çalışmaları ve videonun çekimleri 5 ay sürdü.

Turnaların Türkiye'deki yaşam alanı olan Çukurova Deltası ile İstanbul ve İzmit'te çekimleri gerçekleştirilen video-klip, nesli tehlike altında olan turnaların doğal ve kültürel bir değer olarak tanıtımına hizmet edecek.

Projeye katkıda bulunan Brisa CEO'su Cevdet Alemdar; "Turnalar için şimdiye dek gerçekleştirilmiş en kapsamlı projeye imza atmış bulunuyoruz. Bu sayede son 4 yılda hem doğamız hem de kültürümüz için büyük önem taşıyan turnaların yaşam alanlarını korumaya aldık. Çalışmalarımızı genişletmek, turnaların neslinin devamı için daha güçlü bir adım atmak üzere 98 kişilik bir ekiple Turnalar Hep Uçsun projemize 'ses kattık'. Bu sesin tüm Türkiye'ye yayılacağına ve turnaların huzurla yaşamlarını sürdüreceğine gönülden inanıyorum" dedi.

BRİSA VE WWF-TÜRKİYE, DOĞAL VE KÜLTÜREL DEVAMLILIK İÇİN TURNALARI KORUYOR

Brisa ve WWF-Türkiye iş birliğiyle 2013 yılında, Çukurova Deltası'nda başlatılan proje ile Turnalar Hep Uçsun ekibi, turnaların Çukurova Deltası'ndaki popülasyonu ve davranışlarının yanı sıra türe yönelik tehditleri araştırıyor ve gerekli önlemler konusunda yetkililerle ve yöre halkı ile görüşmeler yapıyor. Bu sayede her yıl artan bir bilinçle Çukurova Deltası, turnalar için çok daha güvenli bir yuva haline dönüşüyor.

Proje kapsamında bugüne dek 21.000 km yol kat edilerek gerçekleştirilen gözlemlerde 10.000 civarı turna tespit edildi. Yöre halkı ile gerçekleştirilen çalışmalarla da turnaların korunması adına önemli bir farkındalık yaratıldı. Bölgede 30'u aşkın köy ziyaret edildi, 2.000 adet turna eğitim kitapçığı ilköğretim öğrencileriyle paylaşıldı.

Proje ekibinin paylaştığı bilgilere göre; dünya üzerinde 15 turna türü bulunuyor. Türkiye'de ise 2 turna türü görülüyor; Turna ve Telli Turna. Çukurova Deltası'nda turnalar Kasım-Aralık aylarında uyuma noktalarına yakın bölgelerde (7 km) beslenirken, Ocak-Şubat aylarında kuş uçuşu 100 km'ye yakın mesafe kat ediyorlar ve fıstık, pamuk, mısır, buğday tarlalarından besleniyorlar.

Üreme alanlarına göç edip, yuva kurmadan önce güçlerini topladıkları, bol bol beslendikleri, dinlendikleri Çukurova Deltası'nda turnalar, günün doğmasıyla birlikte geceleme alanlarından havalanarak pamuk, yer fıstığı, mısır ve buğday tarlalarında hasat sonrası kalan tohum ve yumrularla besleniyor. Bu da turnaların alandaki davranışlarıyla tarımsal faaliyetler arasında yakın ilişki olduğunu gösteriyor.