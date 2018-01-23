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Çocukların sevgilisi Minika 7 yaşında

’nun tematik kanalları minikaÇOCUK ve minikaGO 7’nci nü pastayla kutladı. minika dergileri de bir yaşına bastı

Giriş Tarihi: 23.1.2018
Çocukların sevgilisi Minika 7 yaşında
'nun 'Eğlencenin Gücü Adına' temasıyla yayın hayatını sürdüren tematik kanalları minikaÇOCUK ve minikaGO, 7'nci nü kutladı. Geçen yıl yayın hayatına başlayan minika dergileri de birinci yaşına basmanın mutluluğunu yaşadı.
Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak yayımladığı kutlama mesajında "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın gelişimi ve eğitimine katkıda bulunan minika'nın kuruluş yıldönümünü gönülden kutluyorum" dedi. Yaş günü pastasını minikaÇOCUK ve minikaGO Genel Müdürü Ali Türkaslan kesti.

KARNE HEDİYESİ
28 Ocak'a kadar TveK mağazalarına giderek karnesini gösteren öğrencilere minikaGO ve minikaÇOCUK dergilerinin eski sayılarından hediye edilecek.
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Çocukların sevgilisi Minika 7 yaşında
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