Etsiz çiğ köftenin standardı yayınlandı

"Tüketime hazır etsiz çiğ köfte" standardı 15 Ocak 2018 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek Türk Standardı olarak yayınlandı. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz konuya ilişkin, "TSE, 132 Sayısı Kuruluş Kanununun verdiği görev ve yetki çerçevesinde ülkemizde özel ya da kamu sektöründen gelen talepleri de göz önünde bulundurarak her türlü standardı hazırlamak veya hazırlatmakla yükümlüdür.

Enstitümüz standart hazırlama çalışmalarında ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve ilgili özel sektör firmalarından görüş almaktadır. Bu görüşler TSE Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı İhtisas Kurullarında değerlendirildikten sonra Teknik Kurulda kabulü sonrası yayımlanmaktadır. TSE standartları ihtiyari olup, üretici ve kullanıcıların ihtiyacına cevap vermek üzere hazırlanmaktadır. Etsiz Çiğ Köfte standardı da bu çerçevede başta ilgili bakanlıklar olmak üzere, TOBB, Gaziantep Sanayi Odası, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Gıda Güvenliği Derneği, üniversiteler ve bu alanda üretim yapan firmalar olmak üzere geniş paydaş görüşleri çerçevesinde hazırlandı. Söz konusu standart ile tüketime hazır etsiz çiğ köftede kullanılması gereken malzemeler belirlendi ve hazırlanışı kurallara bağlandı" ifadelerinde bulundu.

KRİTERLER BELİRLENDİ



Üretiminde çiğ et kullanılmayan etsiz çiğ köftenin standarttaki tanımı, "Bulgur, kırmızıbiber, soğan, sarımsak, çeşitli baharatlar, domates salçası, domates sosu, biber salçası, şeker, sirke, nar ekşisi, ceviz, badem, fındık, su ve bitkisel sıvı yağların birkaçı veya hepsinin, gerektiğinde mevzuatına uygun katkı maddeleri de katılarak belirli kıvama gelinceye kadar ısıl işlem uygulanmadan elle veya makine ile yoğrulup, dondurularak veya dondurulmadan tüketime hazır hale getirilmiş mamul' olarak yer aldı. Standartta etsiz çiğ köftenin duyusal özellikleri de belirlenerek, "kendine özgü renk, görünüş, tat ve kokuda olmalı" denildi. Standartta ayrıca etsiz çiğ köftenin kimyasal özellikleri de (pH, yağ, kuru madde, tuz, yüzde 10'luk HCl'de çözünmeyen kül) belirlenerek koruyucu madde olarak sorbik ve benzoik asit kullanılması yasaklanmıştır. Standarda olası mikrobiyolojik tehlikeler E.coli, Salmonella ve L. monocytogenes olarak belirlenmiş ve kriterleri koyuldu.



Korkmaz, "Gıda konusunda başta standardizasyon olmak üzere belgelendirme, muayene-gözetim, deney ve eğitim alanında verdiği hizmetlerle ülkemizde sağlıklı gıda üretimine katkıda bulunan Enstitümüz, çalışmalarının her aşamasında paydaşlarla işbirliği yapmakta, gıda bilincinin toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi ve tüketicilerin korunması yönünde çaba sarf etmektedir.



Ülkemizin sevilen gıda ürünlerinden etsiz çiğ köftenin son yıllarda hızlı tüketim gıdası olarak da sıkça tercih edilmeye başlanması, bu ürünün sağlıklı üretimi konusunda hassasiyet gösterilmesine neden olmuştur. Sektörden ve tüketicilerden gelen yoğun talepler çerçevesinde yayımladığımız standartların tüm üreticiler için temel başvuru kaynağı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.