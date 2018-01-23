İşçi servisi eve çarptı

Karabük
'de önceki gece demir çelik fabrikasının 00.00- 08.00 vardiyasına işçi götüren Şükrü Parlakçı'nın kullandığı servis otobüsünün, önceki gün saat 23.30 sıralarında rampa aşağı inerken freni patladı. Kontrolden çıkan otobüs, Mustafa Sarı'ya ait evin garajına ve garajdaki otomobile çarparak durabildi. Servis şoförü Şükrü Parlakçı ile işçiler Yasin Çelikkafa, Osman Özdemir, Saffet Toğlu'nun yaşamını yitirdiği kazada, Kamil Ünal ile İsmet Küçükzoroğlu da yaralandı. Cesetler, 2.5 saat süren çalışmayla araçtan çıkarılabildi.
Dün aileleri ve mesai arkadaşları tarafından son yolculuklarına uğurlanan kaza kurbanlarından 3 çocuk babası işçi Saffet Toğlu'nun (44), ilk eşini kanserden kaybedince, geçen ay ikinci kez evlendiği belirlendi.
Kütahya'da önceki gece Mustafa Tepeoğlu'nun kullandığı otomobil, Tavşanlı ilçesi yolu üzerindeki Yoncalı kavşağında kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Taklalar atan otomobilden fırlayan Tepeoğlu ile yanında bulunan Gülçin Seber öldü. Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan İrfan Kemçi'nin kullandığı motosiklet devrildi. Sürücü olay yerinde ölürken, arkasında bulunan ve ağır yaralanan Cemil Damar da kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Bursa'dan Fethiye'ye giden otobüs, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 24 kişi yaralandı.