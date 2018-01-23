Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini geldi! - İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarıları ve raporları gelmeye devam ediyor. Yurdun büyük kısmında sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesinden sonra birçok ilimizde kar yağışları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İki gündür İstanbul'da da yağışlı havaların etkisi altına girmesinden sonra Meteoroloji'den İstanbul için kar haberi bugün öğleden sonrası için verilmişti. Yapılan son dakika hava durumu değişikliğine göre hatfa sonundan sonra yağışlar kesilecek ve sıcaklıklar artacak denildi.