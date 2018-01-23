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'den tahmini geldi! -

'den raporları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan kar yağışı özellikle doğu illerimizde hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlara uyarılarda bulunan yetkililer soba zehirlenmelerine ve donmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Dün gece saatlerinde Tekirdağ'dan giriş yapan kar yağışı özellikle Kırklarelin'de etkisini arttırarak kenti beyaza bürüdü. İstanbul'da yaşayan vatandaşların özellikle merak ettiği soruların başında gelen sorusunun cevabı da verildi. Meteoroloji yetkililerinin vermiş olduğu ilk bilgiye göre kar yağışı öğlen saatlerinden sonra İstanbul'da başlayacaktı. Yapılan son tahmin değişikliğine göre Meteoroloji Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman yaptığı açıklamada "İstanbul'da cumadan sonra yağışlar kesilecek ve sıcaklıklar artmaya başlayacak. Mevsim normallerinde sıcaklıklar bekliyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 23.1.2018 11:49 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 11:49
Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini geldi! - İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden uyarıları ve raporları gelmeye devam ediyor. Yurdun büyük kısmında sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesinden sonra birçok ilimizde kar yağışları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İki gündür İstanbul'da da yağışlı havaların etkisi altına girmesinden sonra Meteoroloji'den İstanbul için kar haberi bugün öğleden sonrası için verilmişti. Yapılan son dakika hava durumu değişikliğine göre hatfa sonundan sonra yağışlar kesilecek ve sıcaklıklar artacak denildi.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini geldi! - İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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