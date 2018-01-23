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İstanbullulara kötü haber! 30 gün sürecek

Otoyolu Metris Kavşağı’nda yan yol köprü çalışması bu gece başlıyor, iki şerit 30 gün kapanacak.

Giriş Tarihi: 23.1.2018 18:50
İstanbullulara kötü haber! 30 gün sürecek
(), Otoyolu Metris Kavşağı'ndaki çalışmalar sebebiyle iki şeridin bu geceden itibaren 30 gün boyunca kapalı olacağını duyurdu. İBB'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Metris Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatacak önemli bir soruna neşter vuruyor. TEM Otoyolu Metris Kavşağı Sultangazi yönünde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 4.5 kilometre yan yol ve köprü çalışması bu gece yarısı başlıyor. İnşaat süresince TEM otoyolu birer şerit daraltılacak. İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan Metris kavşağı 30 günde tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar süresince işaret ve işaretçilere uyulması ve inşaat sahasında daha dikkatli araç sürülmesi önemle duyurulur."
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İstanbullulara kötü haber! 30 gün sürecek
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