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Kemer’i fırtına ve hortum vurdu

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2018
Kemer’i fırtına ve hortum vurdu
Antalya Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi'nde önceki sabaha karşı etkili olan şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle, Karataş Camisi minaresinin alemi ile evlerin çatısı uçtu, çam ağaçları ve beton elektrik direkleri devrildi, portakal bahçeleri zarar gördü. Kemer'in Kuzdere Mahallesi'nde sabaha karşı şiddetli fırtına ve hortum etkili oldu. Fırtına ve hortum nedeniyle evi ve portakal bahçesi zarar gören Mehmet Gökkaya, "Gece saat 04.00'te hortumun sesi ile uyandık. Direkleri devirdi, çatıları uçurdu. Çok korktuk" dedi.
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Kemer’i fırtına ve hortum vurdu
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