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Oltaya tutunarak hayatta kaldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2018
Oltaya tutunarak hayatta kaldı
Antalya'da balık tutan 47 yaşındaki Seyfettin Çetin yaklaşık 20 metre yükseklikten denize düştü. Polis, itfaiye ve Sahil Güvenliği alarma geçiren olay Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi üzerindeki falezlerde meydana geldi. Azgın dalgalarla boğuşan ve bitkin düşen Çetin'in yardımına balık tutan Uğur ve Orhan Selvi kardeşler koştu. Önce tutunması için Çetin'e bidon attılar, daha sonra balık tuttukları oltaya ağaç parçası takarak denize fırlattılar. Bidon üzerinde arkadaşlarının attığı oltaya tutunan Çetin, olay yerine gelen botuna çıkarak kurtuldu.
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Oltaya tutunarak hayatta kaldı
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