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’a dava şoku!

Diplomasız şekilde danışanlarına diyet programı uygulatan hakkında ‘Sağlık Hizmetleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan dava açıldı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2018
Şeyda Coşkun’a dava şoku!
Ünlü isimlere diyet programları uygulayan ancak 'nın belirlediği kriterlere uygun diploması olmadığı için diyetisyenler tarafından sıklıkla eleştirilen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Coşkun'un, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne şikâyet edildiği, yapılan araştırma sonucunda izinsiz ve yetkisiz sağlık hizmeti verdiği ileri sürüldü. Soruşturma sonunda Şeyda Coşkun hakkında, "Sağlık Hizmetleri Kanunu'na muhalefet" suçundan dava açıldı.
Coşkun, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü diplomasından başka sağlık hizmeti vermeye yönelik bir yetki belgesi ortaya koyamadı. Kendisini yaşam koçu olarak tanıtan Şeyda Coşkun, Gülben Ergen, Hacı Sabancı, Derya Baykal, Gülşen, Derya Şensoy, Hadise, Büşra Pekin gibi isimlerle çalıştı. Kişi başı 3 bin dolar ücret talep eden Coşkun'un aylık kazancının 200 bin lirayı bulduğu ileri sürülüyor.
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Şeyda Coşkun’a dava şoku!
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