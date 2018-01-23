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da skandal görüntü

ABBAS ÇAKAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2018
Yoğun bakımda skandal görüntü

Devlet Hastanesi'nin servisinde çekilen iki hemşirenin müzik eşliğinde göbek attığı görüntüler şoke etti. Bir başka hemşire tarafından çekildiği öne sürülen görüntülerde iki hemşire, arkalarında yatan hastaları umursamayarak müzik açıp dans ediyor. Görüntü yaklaşık 2 buçuk dakika sürüyor. Videoyu paylaşan ve daha sonra kaldıran kişinin ise bir süre önce başka bir bölüme kaydırılan bir başka hemşire olduğu, videoyu da öfkelenerek yayımladığı öne sürüldü. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını, söz konusu görüntülerin 3 yıl önce çekildiğini ve sorumluların cezalandırılacağını bildirdi.

Yoğun bakımda müzik eşliğinde oynayan sağlık çalışanlarına idari soruşturma

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Yoğun bakımda skandal görüntü
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