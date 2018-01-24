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'da korkutan

'da 2 katlı müstakil bir evde çıkan da dumandan etkilenen kadın ve 2 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 09:45
Avcılar'da korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, saat 08.20 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde henüz bilinemeyen bir nedenle 2 katlı müstakil bir evde çıktı. Yangın sırasında uyanık olan 2 çocuk uyuyan annelerine seslendi. Yoğun duman çıkan evin içinde anneyi ve 2 çocuğu çevredeki esnaf kurtardı. İtfaiye, ambulans ve polis ekiplerine de haber verildi. Ekipler olay yerinde dumandan etkilenen anne ve çocukları ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Mahalleli ise sokağa döküldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polisin incelemesi devam ediyor.

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Avcılar'da korkutan yangın
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