Bahçeli'den ilginç Afrin tweetleri

MHP lideri Bahçeli, Twitter hesabından Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Harekatın doğru politika, strateji, ve taktiklerle desteklenip eklemlenirse milli gururun zaferle pekişeceğini, milli ruhun muzafferlikle perçinleneceğini dile getiren Bahçeli, "Türkiye çok şükür dik bir duruşla doğrunun yanında, hainlerin karşısındadır. Zeytin Dalı Harekatı'nın beşinci gününde teröristler ihanetlerinin bedelini ağır bir şekilde öderken; her dağın yamacı, her taşın altı kirden pastan arındırılmaktadır." dedi.

"CANİLER TEK TEK BULUNUP..."

Afrin'in huzura kavuşacağı günler sayılı ve yakın olduğunu belirten Bahçeli, sahadaki mıntıka temizliğinin "kahramanca" sürdürülmekte olduğunu söyledi. Türkiye'nin Türk askeriyle beraber yüzyıllarca okunacak "yeni bir destana" imza olduğunu dile getiren Bahçeli'nin açıklaması şöyle devam etti: