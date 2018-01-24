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'ta eğlence merkezi önünde silahlı saldırı

Ortaköy'de, motosikletli iki kişi tarafından bir eğlence merkezinin girişinde bulunanlara silahla ateş açıldı. Saldırı sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 04:56
Beşiktaş'ta eğlence merkezi önünde silahlı saldırı
'ta bir eğlence merkezinin önünde silahla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi'nde bir eğlence merkezinin girişinde bulunan kişilere motosikletli iki saldırgan tarafından ateş açıldı. Daha sonra saldırganlar, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 3 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin, başına mermi isabet etmesi nedeniyle hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek olay yerinde boş kovanları toplayıp delil çalışması yaptı.

Zırhlı araçlarla gelen özel harekat polisinin ise bölgede güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Şüphelilerin eşkal ve kimliklerini belirlemek için çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, olay nedeniyle caddede bir süre trafik tek şeritten sağlandı ve bu sırada bölgede araç yoğunluğu oluştu. Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.
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Beşiktaş'ta eğlence merkezi önünde silahlı saldırı
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