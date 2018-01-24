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Canlı yayında a kalkıştı

’da bir petrol sahibinin oğlu, maddi sıkıntıları nedeniyle a kalkıştı. Sosyal medyada canlı yayın yapıp intihar edeceğini açıklayan kişi için polis ekipleri seferber oldu. Şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 16:19 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 16:47
Canlı yayında intihara kalkıştı

Olay, Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, 40 yaşlarındaki M.Ö. petrol istasyonuna gelip maddi sıkıntıları nedeniyle babasıyla tartıştı. Bunun üzerine babası odadan çıkınca şahıs, kapıyı kilitleyip eline silah alıp edeceğini söyledi. Babasının ikna çabalarına rağmen kapıyı açmayan M.Ö. için olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler de şahsı ikna edemeyince özel harekat polisleri devreye girdi. Bu sırada M.Ö. ise sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yayın açıp herkesten helallik istemeye başladı.



Polis ekiplerinin bütün çabalarına rağmen ikna olmayan M.Ö. son olarak canlı yayında elinde silahla çıkıp Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerinden babası için yardım istedi. Daha sonra M.Ö. yayını kapatıp odada polislerin görüş açısından çıktı. Şuanda polis ekiplerinin çağrılarına cevap vermeyen M.Ö. için ikna çabası sürüyor.

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Canlı yayında intihara kalkıştı
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