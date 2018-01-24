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Dayakçı anne için flaş karar!

'ın Gökçebey ilçesinde, kızı Esila'yı (2) şiddet uyguladığı, eşinin evin salonuna yerleştirdiği yla ortaya çıkan ve tüm Türkiye'nin tepkisini çeken görüntülerin ardından gözaltına alınan (27) hakkında, 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali' ve 'alt soya karşı kasten yaralama' suçlarından 5,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, annenin çocuğa birden fazla kez terbiye hakkının sınırlarını aşacak ve vücuduna acı verecek nitelikte darp ve cebir uyguladığının görüldüğü belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 11:47
Dayakçı anne için flaş karar!

İlçede esnaflık yapan , eşinin kızları Esila'yı dövdüğünü evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasıyla görüntüledikten sonra geçen Eylül'de polise şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 'a savcı, 3 ay evden uzaklaştırma cezası vererek serbest bıraktı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcısı, Tuğba Tülübaş hakkında iddianame hazırladı.

'YAPTIKLARIMDAN UTANIYORUM'

İddianamede Emniyet'teki ifadesine yer verilen Tuğba Tülübaş, sinirlendiği zaman her annenin çocuğuna uygulayacağı şiddet kadar çocuğuna şiddet uyguladığını, bu şiddetten kastının kızının kalçasına hafif vurmak olduğunu, kızına şiddet uygulamadığını, eşinin kızını alarak kendisinden boşanmak için bunları yaptığını söyledi. Tuğba Tülübaş, savcılık ifadesinde ise kızını dövüp dövmediğini hatırlamadığını, kızını her gün dövmediğini, kendisine izlettirilen görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ve tedavi görüp kızını almak istediğini anlatarak, yaptıklarından utandığını da söylediği iddianamede yer aldı. Erdem Tülübaş ise eve geldiğinde kızının vücudunda kızarıklıklar ve morluklar gördüğünü, eşinin bunu yalanladığını ve kanıtlamak için evin salonuna koyduğunu belirtti.

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Dayakçı anne için flaş karar!
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