Elektronik imza (E-imza) nedir? E-imza nasıl alınır?

Elektronik imza, elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir. 5070 Sayılı Kanun uyarınca e-imza, ıslak imza ile eşdeğerdedir. E-imza sertifikası dağıtmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından dağıtılan sertifikalar kullanılarak imzalama işlemi yapılır.

E-İMZA NEDİR?

e-İmza (elektronik imza), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları tarafından sunulan bir hizmettir. e-Devlet'e güvenli bir şekilde erişebilmeyi sağlar.

E-İMZA NASIL KULLANILIR?

e-İmzayı çalıştırabilmek için öncelikle kart sürücünüze yazılımını kurmanız gerekir. Bu yazılımı e-İmza ile birlikte size gönderilen CD ya da diğer medya araçlarında bulabilirsiniz. Ayrıca bulamamanız durumunda hizmet aldığınız firmanın internet adresinde bulabilirsiniz. Bu yazılımı bilgisayarınıza kurun. Kurduğunuz program ile sertifikanıza giriş yapabiliyorsanız kullanıma hazır demektir.