Eş katili koca Van'da yakalandı

Avusturya'da yaşayan genç kadının Afgan uyruklu annesinin müracaatı üzerine başlatılan çalışmada cesedi bulunan Elham Atıfı'nın eşi Mohammadullah R. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Şüpheli Van'da düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde "Tartıştık, eşim bana tokat attı. Kendimi kaybettim" dediği öğrenildi.

ANNE AVUSTURYA'DAN GELİP MÜRACAAT ETTİ



Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne 19 Ocak 2018 tarihinde gelen Afgan uyruklu Rouqıa Jawhar, Avusturya'da yaşadığını kızınından haber alamadığını söyleyerek yardım istedi. Rouqıa Jawlar polisteki ifadesinde "Kızım burada eşiyle birlikte yaşıyordu. 17 Ocak 2018 tarihinde bir telefon geldi. Kendisini Hamza olarak tanıtan bir kişi 'Damadınız kızınızı öldürdü. Kızınız şu anda yerde yatıyor' dedi ve telefonu kapattı. Kızıma cep telefonundan ulaşamayınca Türkiye'ye geldim. Ancak oturduğu adresini bilmediğim için bulamadım." dedi.

GENÇ KADININ CESEDİ İKİ GÜN SONRA EVİNDE BULUNDU



Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis resmi kayıtlarda Elham Atıfı ile eşinin adresinin olmadığı görüldü. Araştırma sürerken anne Rouqıa Jawlar Afganistan'da oturan ve daha önce Türkiye'de bulunan bir akrabasının yardımıyla kızının oturduğu adresi tespit etti. Gazi Mahallesi, 1290 sokak üzerinde polisin yaptığı çalışmada No: 9 da eve yaptığı baskında genç kadının cesedini buldu. 21 Ocak 2018 tarihinde bulunan cesedin başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.



Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada polis olayın şüphelisi Mohammadulah R.'nin daha önceden İnsan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındığını ve suç ortaklarının Van'da olduğunu belirlendi. Şüpheliyi yakalamak için ekipler Van'a kaydırıldı. Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan çalışmada önce 3 kişi gözaltına alındı. Daha sonra Hacı bekir mahallesi, İpek yolu'nda bir eve yapılan baskında şüpheli de yakalandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde eşiyle, ailesi yüzünden tartıştığını bu sırada eşinin kendisine tokat attığını söyleyerek "Bana tokat atınca kendimi kaybettim. Elime geçen bir sopayla ona vurdum. Yere düşüp bir daha kalkmadı. Bunun üzerine korkup oradan kaçtım." dedi.

TUTUKLANDI



Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mohammadullah R. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest kaldı.