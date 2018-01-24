Gülsüm anne ‘Umut’unu kaybetti

Antalya
da, Gülsüm Kabadayı'nın hastanede bir yakınına refakat ederken tanıdığı ve 10 yıldır bakımını üstlendiği "Umut
" adı verilen kimliği meçhul genç, yaşamını yitirdi. 10 gündür çoklu organ yetmezliğine bağlı yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Umut'un son 3 gün iyice ağırlaştığı ifade edildi. 'YAKIŞMADI BU ÖLÜM'
Umut için Korkuteli'ndeki Çayırlı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Gülsüm Kabadayı, Kabadayı'nın çocukları ile AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da katıldı. Cenazenin avluya getirilmesi ile tabuta sarılan Gülsüm Kabadayı, "4 oğlum var demiştim, kuzum, sen nerelere gidiyorsun, Biz onu çok sevdik. Oğluma yakışmadı bu ölüm" diyerek gözyaşı döktü. Öğle vakti kılınan namazın ardından Umut, Paşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.