"Her şeyi itiraf ettim zaten"

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumuna bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Sanıklar, ByLock HTS analiz inceleme raporlarına ilişkin savunma yaptı.

Tutuklu sanık Aydın Kaya, ByLock kullandığı iddiasını reddederek ByLock'a ilişkin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile BTK raporları arasında farklılıklar bulunduğunu ileri sürerek, bu raporlarda da kendisine ait herhangi bir mesaj içeriği olmadığını iddia etti.

Tutuklu sanık Cihangir Özcan, mahkemenin başlangıç tarihine kadar hakkında ByLock suçlaması olmadığını, mahkeme başlayınca hakkındaki ByLock iddiasını öğrendiğini belirterek, kendisine herhangi bir mesaj içeriği iletilmediğini söyledi.

Özcan, ByLock'u cezaevinde öğrendiğini öne sürerek, "Ben 3 bin program indirmişim. Beni ByLock IP'sine yönlendirmiş olabilir. HTS raporu gelene kadar hazırlık yapmadım çünkü kendimden emindim." dedi.

Bylock tespiti nasıl yapılıyor?

Tutuklu sanık Bülent Eryılmaz hakkındaki ByLock iddiasını reddederek, raporu hazırlayan kişilerin yetkinliklerinin araştırılmasını talep etti.

Hakkındaki ByLock kullandığı iddiasını reddeden tutuklu sanıklardan Erol Körnes, programı kullanmadığını "Mor Beyin" yazılımının mağduru olabileceğini söyledi.

Davanın başlangıcında Gizli tanık "Kuzgun" olarak ifade veren ve daha sonra mahkemede kimliğini açıklayan tutuklu sanık eski Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı tuğamiral Halil İbrahim Yıldız ise daha önceki savunmasında detaylı bir şekilde gerekli bilgileri verdiğini ifade etti.

Yıldız, "ByLock yüklemedim, veri alışverişi yapmadım. Örgüt içerisinde irtibat halinde olduğum kişilerle tablet üzerinden görüştüğümü belirttim. Tablet 4 üzerinden ilgili kişilerle görüştüm." dedi.

"BEN HER ŞEYİ İTİRAF ETTİM ZATEN"

Savcının, "Örgüt içerisinde kod adın "Tufan" değil miydi? Gelen raporlarda ByLock kullanıcı adın 'Tufan' şifren 'Tufan 11'. Tesadüf mü?" sorusuna Yıldız, "Kullansam ne kazandıracak, kullanmasam ne kaybedeceğim. Ben her şeyi itiraf ettim zaten. Tablet üzerinden viber'le mesajlaştık." yanıtını verdi.

Tutuklu sanık Ramazan Gencer, ByLock'u 15 Temmuz'dan sonra medyadan öğrendiğini belirterek, raporlar arasında çelişkiler, tarih, zaman farklılıkları olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, tahliye talebinde bulunan sanıkların talebinin reddine karar vererek duruşmayı yarına erteledi.