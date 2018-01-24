Hukukçu Esra’nın beyzbol tutkusu

Henüz 19 yaşında bir üniversite öğrencisi olan Esra Kara erkeklerle özdeşleşmiş bir sporda dünyaya meydan okumaya hazırlanıyor. Altınbaş Üniversitesi hukuk fakültesi hazırlık sınıfında okuyan Kara, 15 yaşından beri beyzbol
oynuyor. Türkiye birinci liginde kadınlar takımında oynayan Kara bu yıl kurulacak dünya üniversite beyzbol ligi için takım kuracak. Yazın yapılması planlanan dünya üniversiteler arası beyzbol şampiyonasında bu sporun anavatanı olarak bilinen ABD'ye meydan okuyacak. İddialı olduğunu söyleyen Kara "Dış görünüşümü gören herkes yaptığım sporu duyunca şaşırıyor. 'Sen çıtı pıtı bir kızsın bu sert sporu nasıl yapıyorsun' diye soruyorlar. Oyunda içimden bir canavar çıkıyor. Dünya şampiyonasında da Türkiye'yi hakkıyla temsil edeceğim" diye konuştu.
Beyzbol için "Ayakta satranç" benzetmesi yapan Kara "Sert bir spor olduğu için fiziksel güç gerektirdiği düşünülüyor. Oysa strateji oyunu. Bu nedenle kadınlara daha uygun" dedi.