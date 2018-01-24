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Hukukçu Esra’nın tutkusu

Hukuk öğrencisi Esra Kara erkeklerin oynadığı bir spor olarak bilinen da şampiyonalara koşuyor. Hedefi Türkiye’yi dünya şampiyonu yapmak

Giriş Tarihi: 24.1.2018
Hukukçu Esra’nın beyzbol tutkusu
Henüz 19 yaşında bir üniversite öğrencisi olan Esra Kara erkeklerle özdeşleşmiş bir sporda dünyaya meydan okumaya hazırlanıyor. Altınbaş Üniversitesi hukuk fakültesi hazırlık sınıfında okuyan Kara, 15 yaşından beri oynuyor. Türkiye birinci liginde kadınlar takımında oynayan Kara bu yıl kurulacak dünya üniversite beyzbol ligi için takım kuracak. Yazın yapılması planlanan dünya üniversiteler arası beyzbol şampiyonasında bu sporun anavatanı olarak bilinen ABD'ye meydan okuyacak. İddialı olduğunu söyleyen Kara "Dış görünüşümü gören herkes yaptığım sporu duyunca şaşırıyor. 'Sen çıtı pıtı bir kızsın bu sert sporu nasıl yapıyorsun' diye soruyorlar. Oyunda içimden bir canavar çıkıyor. Dünya şampiyonasında da Türkiye'yi hakkıyla temsil edeceğim" diye konuştu.
Beyzbol için "Ayakta satranç" benzetmesi yapan Kara "Sert bir spor olduğu için fiziksel güç gerektirdiği düşünülüyor. Oysa strateji oyunu. Bu nedenle kadınlara daha uygun" dedi.
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Hukukçu Esra’nın beyzbol tutkusu
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