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ve 'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri () ve Bursa Deniz Otobüsleri (), hava muhalefeti nedeniyle bu sabah yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 09:39
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO'nun iptal edilen seferleri
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal edilen seferleri
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya).

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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
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