Kasiyer Gülsün çeteyi ele verdi

Konya
Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat eden iki vatandaş bankamatikten kredi kartları kullanılarak bilgileri olmadan para çekildiğini söyledi. Kart ekstrelerini inceleyen Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki mağdurun da ortak alışveriş yaptığı Selçuklu ilçesindeki kafeyi tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı kararıyla kafenin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, kasiyer Gülsün
Yaşar'ın müşterilerin kredi kartlarını iki farklı pos cihazından geçirdiğini fark etti. Gözaltına alınan kasiyerin cep telefonunda yapılan incelemede kopyaladığı kredi kartı sliplerinin fotoğraflarını çete üyelerine "ilk işim nasıl" mesajıyla gönderdiği belirlendi. Telefonunda bankamatiklerden parayı çeken eli gül dövmeli Şevket İlhan'ın da kopyalama cihazını nasıl kullanması gerektiğini anlatan video bulunan kasiyer, suçunu itiraf etti. Gülsün Yaşar (20) işletme müdürü Ali Aydemir ile dolandırılan paralara yüzde 50 ortak olduklarını, 9 müşterinin kartını kopyaladığını söyledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, kadının ifadesi ve cep telefonundaki mesajlardan yola çıkarak kafe müdürü Ali Aydemir (26), Harun Altunel (22), Sami Koyuncu (22), Mesut Koyuncu (23), Şevket İlhan (20) ve köyde saklanan Abdil Demirbaş'ı (19) gözaltına aldı. Abdil Demirbaş'ın menfeze sakladığı çanta içinde kopyalanan 69 kredi kartı ve kart kopyalama cihazı ele geçirildi. Abdil Demirbaş ile Şevket İlhan'ın bankamatiklerden parayı çeken isimler olduğunu belirleyen polis, ele geçirilen kart bilgileri ışığında farklı işyerlerinde bulunan kopyalama cihazlarını tespit etmek için çalışma başlattı. Gülsün Yaşar'ın da aralarında bulunduğu 7 zanlı tutuklandı.