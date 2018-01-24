Minibüse bindi, botla indi

ALARA

BUGÜN NELER OLDU

Adana'daiki gündür hiç durmadan yağan şiddetli yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar Tarsus- Adana- Gaziantep otoyolunun üzerindeki köprünün altında bir metreyi aşan su birikintisi nedeniyle 5 araç mahsur kaldı. Minibüste mahsur kalan bir kişi botla kurtarıldı. Mahsur kalan diğer araçlarda bulunanlar kendi çabalarıyla kurtuldu. Pozantı ilçesinde de yağan kar etkili oldu. Sabaha karşı başlayan kar yağışı dolayısıyla ilçe beyaza büründü.Yağışların; Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde devam edeceği bildirildi.Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde dün yarım saat yağan ceviz büyüklüğündeki dolu muz ve çilek seralarını yerle bir etti. Serasının dolu yüzünden çöktüğünü söyleyen Muharrem Angay, "Bütün emeklerimiz, boşa gitti. Devletten yardım bekliyoruz" dedi.