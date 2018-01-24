Nesli tükenmiş virüsü yeniden canlandırdılar

Kanada
'daki Alberta Üniversitesi uzmanları, sadece 20'nci yüzyılda 300-500 milyon insanın ölümüne neden olan çiçek hastalığı virüsü ile bağlantılı bir virüsü laboratuvar ortamında üretti. İnsana zararlı olmayan bu virüsün, daha etkili çiçek aşısı oluşturulmasında yardımcı olacağı açıklanırken, bazı bilim insanlarıyla bu buluşu eleştiri yağmuruna tuttu. Bu bilim insanları, şu anda geçerli olan aşının insanlar için yeterli olduğunu belirtirken, yeni virüsün teröristlerin veya kötü niyetli insanların eline geçmesiyle yeni bir salgın felaketiyle karşı karşıya kalınabileceğini savundu.