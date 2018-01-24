Süper Loto ne zaman çekilecek? Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar?

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde (18 Ocak 2018) 6 bilen çıkmamış ve ikramiye devretmişti. 5 bilen kişi sayısı 182 olmuş kişi başına düşen ikramiye tutarı 11.524.05 TL oldu. 4 bilen kişi sayısı 11.636 olurken kazandıkları ikramiye tutarı 193.25 TL oldu. 3 bilen kişi sayısı da 251.963 olurken kişi başına düşen ikramiye tutarı 15.45 TL olmuştu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Süper Loto 6/54 oyununun geçen hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadığından, 34 milyon 56 bin lira tutarındaki ikramiye devretti.

Bu hafta yapılacak çekilişte Süper Loto'da 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 42 milyon liraya çıkması bekleniyor.

Süper Loto'da 12 haftalık devrin ardından 12 Mart 2009'da yapılan çekilişte 6 bilen iki kişiye toplam 49,8 milyon lira verilmişti. Süper Loto'dan 1 kişi, 6 Temmuz 2017'de 37,8 milyon lira kazanmıştı.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

35 ve 45 rakamları toplamda 13 kez,

· 9 ve 35 rakamları toplamda 11 kez,

· 20 ve 49 rakamları toplamda 11 kez,

· 31 ve 34 rakamları ise toplamda 10 kez çıkarak oyuncularına ikramiye kazandırmıştır.

Süper Loto üçlü kombinasyonlara en çok çıkan sayılar;

· 21, 22 ve 54 rakamları toplamda 4 kez,

· 15, 17 ve 37 rakamları toplamda 4 kez,

· 4, 28 ve 54 rakamları ise toplamda yine 4 kez bir arada çıkarak şanslı sayılar arasında yer almıştır.