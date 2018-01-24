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ne zaman çekilecek? Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar?

Milyonlarca vatandaşın büyük umutla beklediği çekilişi yarın akşam çekilecek. Süper Loto'da en fazla çıkan numaralar hangileri? Süper Loto'da 11 haftadır devreden büyük ikramiyenin bu hafta 42 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 24.1.2018 10:56
Süper Loto ne zaman çekilecek? Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar?

'nun geçen haftaki çekilişinde (18 Ocak 2018) 6 bilen çıkmamış ve ikramiye devretmişti. 5 bilen kişi sayısı 182 olmuş kişi başına düşen ikramiye tutarı 11.524.05 TL oldu. 4 bilen kişi sayısı 11.636 olurken kazandıkları ikramiye tutarı 193.25 TL oldu. 3 bilen kişi sayısı da 251.963 olurken kişi başına düşen ikramiye tutarı 15.45 TL olmuştu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Süper Loto 6/54 oyununun geçen hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadığından, 34 milyon 56 bin lira tutarındaki ikramiye devretti.

Bu hafta yapılacak çekilişte Süper Loto'da 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 42 milyon liraya çıkması bekleniyor.

Süper Loto'da 12 haftalık devrin ardından 12 Mart 2009'da yapılan çekilişte 6 bilen iki kişiye toplam 49,8 milyon lira verilmişti. Süper Loto'dan 1 kişi, 6 Temmuz 2017'de 37,8 milyon lira kazanmıştı.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

35 ve 45 rakamları toplamda 13 kez,
· 9 ve 35 rakamları toplamda 11 kez,
· 20 ve 49 rakamları toplamda 11 kez,
· 31 ve 34 rakamları ise toplamda 10 kez çıkarak oyuncularına ikramiye kazandırmıştır.

Süper Loto üçlü kombinasyonlara en çok çıkan sayılar;

· 21, 22 ve 54 rakamları toplamda 4 kez,
· 15, 17 ve 37 rakamları toplamda 4 kez,
· 4, 28 ve 54 rakamları ise toplamda yine 4 kez bir arada çıkarak şanslı sayılar arasında yer almıştır.

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Süper Loto ne zaman çekilecek? Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar?
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