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Tefeci çete adliyede katip ayarlamış

’da çıkar amaçlı suç örgütü kurup tefecilik yaptığı öne sürülen çetenin adliyede bir katip ayarlayarak dosyalardan önceden haberdar olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan katip tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 10:46 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 11:21
Tefeci çete adliyede katip ayarlamış

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne 2017 yılının Eylül ayında Aziz Yaşar B. tarafından 'tefecilik' ve 'yağma' için çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu ihbarı yapıldı. Harekete geçen polis, çeteyi tam 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Gerekli delillerin toplanmasının ardından 11 Ocak'ta operasyon için düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyonda çete lideri Aziz Yaşar B. (54) ile Osman Kemal Ö. (55) Ahmet A. (54), Ercan Y. (44), Gökhan Y. (39), Güner G. (59), Berkay G. (33), Tarkan E. (39), Tarık G. (39), Veli Ç. (59), Üzeyir Ö. (45), Veysel S. (38) ve Esra Seyhan G. (29) yakalandı. Emniyette bir hafta sorguları süren zanlılar 19 Ocak günü adliyeye sevk edildi. Çete lideri Aziz Yaşar B., Güner G., Ahmet A., Osman K. Gökhan Y. ve Berkay G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ADLİYEDE KÖSTEBEK TUTTULAR

Çetenin adliyede kendilerine yönelik dosyaları ya da yapılacak operasyonları önceden öğrenmesi için Gökhan Y. isimli katibi ayarladığı ortaya çıktı. Çetenin katip ile sürekli irtibata geçip ondan hem kendilerine yönelik bir operasyon yapılıp yapılmayacağı yönünde hem de adliyeden maddi çıkar sağlamak amacıyla bilgi aldığı ileri sürüldü. Operasyon kapmasında gözaltına alınan ve sorgulanan zanlı Gökhan Y. iddiaları kabul etmese de çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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Tefeci çete adliyede katip ayarlamış
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