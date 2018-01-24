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'de ! Yol trafiğe kapandı

Otoyolu Hadımköy Gişeler'de meydana gelen trafik sı nedeniyle istikameti trafiğe kapandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 12:55
TEM'de kaza! Yol trafiğe kapandı

saat 11.30 sıralarında Otoyolu Hadımköy Gişeler'de meydana geldi. Teyyar Dağdelen (56) yönetimindeki TIR önünde seyreden İdris İnci'nin kullandığı kamyona çarptı. Kaza nedeniyle TIR sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmalarına başladı. Bu sırada yol tamamen trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Araçların kaldırılmasının ardından trafik saat 12.10 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı.

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TEM'de kaza! Yol trafiğe kapandı
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