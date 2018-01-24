‘Tornavidayı saplarken zevk alıyordu’

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Esenler'de 2 yıl önce boşanmak üzere olduğu eşi Büşra G.'yi (23) barışma teklifini reddettiği için tornavida ile yaraladığı iddia edilen tutuksuz sanık Davut G.'nin (24) yargılanmasına başlandı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Tehdit", "Kasten eşini silahtan sayılan tornavida ile yaralama" suçlarından 3.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Davut G. ifadesinde, olay günü elinde arabanın anahtarı olduğunu belirterek, "Ne yaptığımı bilmiyorum, Büşra'ya vurup vurmadığımı hatırlamıyorum" dedi. Şikayetçi Büşra G. ise "Barışmamız mümkün değil' dedim. Boğazımı sıktı, burnumu ısırdı ve cebinden tornavidayı çıkardı. 4-5 kez ayılıp bayıldım. Bana tornavidayı saplarken resmen zevk alıyordu" diye konuştu. Davanın ardından Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu Derneği'nin avukatı Gül Erdoğmuş yaptığı açıklamada Büşra G.'nin tornavida ile öldürülmeye çalışıldığını belirterek, "Zanlının en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.