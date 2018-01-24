Türkülerle taburcu oldu

Hayata yeni kalbiyle tutunan Kartal bebek, Almanya'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Bir hafta önce oğlu Kartal'ı hastane önündeki parka götürdüğünde mutluluktan havalara uçan anne Yıldırım, oğlunu hastaneden kaldıkları eve şarkı ve türküler söyleyerek götürdü. Sevinç gözyaşları döken anne, "Rüya mı görüyorum? 7 aydır yaşadıklarımız bir rüya mıydı? Oğlum Kartal ile kaldığımız evin yolundayız, inanamıyorum. Harika anılar ve sürprizlerle taburcu olduk. Allah hepinizden razı olsun" dedi.



DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Çok duygusal anlar yaşayan Ahu Yıldırım, "Kartal bebeğin kalp nakli için Türkiye'de 19 saatte sosyal medyadan 1 milyon 100 bin euro toplayan, dualar eden yardımsever halkıma minnettarım. Umuttur insanı yaşatan. Allah ol derse olurmuş. Çok duygusalım ama çocuğum ile eve gidiyorum" şeklinde duygularını ifade etti.



TAHTA OYUNCAĞIYLA Gİ TTİ

Oğlunun aylardır yanı başında duran tahta oyuncağını çok sevdiğini söyleyen Ahu Yıldırım, "Çıkarken o tahta oyuncağı da aldık" dedi. Mutluluğa baba Levent Yıldırım görüntülü telefon bağlantısı ile ortak oldu. İşi nedeniyle kızları Lal ile birlikte Türkiye'de bulunan Levent Yıldırım, "Hafta sonu oğlumu kucaklayacağım. O günün hasretini çekiyorum" dedi. Giessen'in ikinci hayatlarının kenti olduğunu söyleyen Yıldırım, "Evimize girince heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşadım. Artık Kartal Bey yeni evine alışıyor. En önemlisi anne oğul aynı evde yaşamaya alışacağız" diye konuştu.



BİR MİLYON EURO TOPLANMIŞTI

Kartal bebek, dünyaya gözlerini açtıktan 20 gün sonra kalbine giren bir mikrop sonrası kalp yetmezliği ile karşı karşıya kaldı. Kalp nakli olmasına karar verilince annesi Ahu Kahraman Yıldırım, sosyal medyada durumu paylaştı ve kısa sürede 1 milyon euronun üzerinde para toplandı. Kartal bebek Almanya'ya götürüldü. Mutlu haber kasımda Belçika'dan geldi. Kartal bebeğe yeni kalp nakledildi. Hayata yeni kalbiyle tutunan Kartal bebek artık hastaneden taburcu oldu.



Anne Ahu Yıldırım, sevinç gözyaşları içinde oğlunu eve götürdü. Kartal bebek için aylarca kaldığı klinikte bölüm çalışanları tarafından uğurlama töreni yapıldı.



İsa DEVEÇEKEN / FRANKFURT

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