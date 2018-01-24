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Üniversiteli gençler motosiklet sında yaşamını yitirdi

’da meydana gelen motosiklet sında, motosiklet kulübü başkanlığı yapan SDÜ öğrencisi ile arkadaşı hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 10:27
Üniversiteli gençler motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 05.30 sıralarında İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, il merkezi istikametinden Çünür Mahallesi yönüne doğru seyreden 07 FFG 95 plakalı henüz sürücüsü belirlenemeyen motosiklet, Kolçelik Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarparak savruldu.

Aşırı süratli olduğu öne sürülen motosikletten fırlayarak metrelerce sürüklenen (SDÜ) öğrencisi Oğuz Volkan Kaplan (25) ve beraberindeki arkadaşı Süleyman Ergin (26), hayatını kaybetti.

MOTOSİKLET KULÜBÜ BAŞKANIYDI

Kaza nedeniyle -Burdur ve Isparta-Afyonkarahisar karayolu olarak bilinen İstanbul Caddesi yaklaşık bir buçuk saat trafiğe kapalı kaldı. 2 gencin cesedi Cumhuriyet Savcısı ve polisin gerekli incelemeleri sonrası otopsi yapılmak üzere SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Kaplan'ın SDÜ Ziraat Fakültesi Zooteknoloji Bölümü son sınıf öğrencisi ve Redline Motosiklet Kulübü'nün de başkanı olduğu öğrenilirken, Ergin'in ise bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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