Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Hakkâri ve Van İl Jandarma Komutanlıkları ile Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hakkâri-Van karayolu üzerinde şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta yapılan aramada 25 kilo 780 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı. Yüksekova ilçesinde de şüphe üzerine durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında ise vücuduna sarılı vaziyette 1 kilo 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği ve şahıs gözaltına alındığı belirtildi.

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