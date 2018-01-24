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'da operasyonu

Hakkâri-Van karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 25 kilo 780 gram eroin ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 10:56
Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu

Valiliğinden yapılan açıklamada, Hakkâri ve Van İl Jandarma Komutanlıkları ile Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hakkâri-Van karayolu üzerinde şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta yapılan aramada 25 kilo 780 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı. ilçesinde de şüphe üzerine durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında ise vücuduna sarılı vaziyette 1 kilo 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği ve şahıs gözaltına alındığı belirtildi.

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Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu
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