36 genç dualarla askere uğurlandı

Eyüpsultan
Belediyesi, vatani görevini yapacak 36 genç için, 'Asker Uğurlama Töreni' düzenledi. Eyüpsultan Camisi Meydanı'nda gerçekleşen törende konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Bugün Eyüpsultan'da ikamet eden 36 kardeşimiz için askere uğurlama töreni yapıyoruz. Onları kınalarla, dualarla uğurlayacağız. Rabbim onlara hayırlı tezkereler nasip etsin inşallah. Onlar için dua edeceğiz. Onlar bizler için askere gidiyor" dedi. Konuşmanın ardından askere gidecek 36 genç dua edilip, kınaları yakıldıktan sonra askere uğurlandı. Askerler, vatani görev yapacakları için çok heyecanlı ve gururlu olduklarını dile getirdi.