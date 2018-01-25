4 binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, Tuzla Yayla Mahallesi Ercüment Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birbirine bitişik olan 5 katlı 4 binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Etrafı kaplayan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken evlerin bitişik olmasından kaynaklı çevre ilçelerden de destek ekipler gönderildi. İtfaiye ekipleri yangının diğer evlere de sıçramasını engellemek için önlem aldı. Vatandaşlar binalardan kısa sürede tahliye edilirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle çevrede büyük panik yaşandı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınırken, binalarda maddi hasar meydana geldi.