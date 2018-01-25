Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 4 binanın çatısı alev alev yandı

4 binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Tuzla’da birbirine bitişik olan 5 katlı 4 binanın çatı katı alev alev yandı. Paniğe neden olan da herhangi bir can kaybı yaşanmazken, binalarda maddi hasar meydana geldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018 17:34
4 binanın çatısı alev alev yandı

, Tuzla Yayla Mahallesi Ercüment Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birbirine bitişik olan 5 katlı 4 binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Etrafı kaplayan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken evlerin bitişik olmasından kaynaklı çevre ilçelerden de destek ekipler gönderildi. İtfaiye ekipleri yangının diğer evlere de sıçramasını engellemek için önlem aldı. Vatandaşlar binalardan kısa sürede tahliye edilirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle çevrede büyük panik yaşandı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınırken, binalarda maddi hasar meydana geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
4 binanın çatısı alev alev yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN