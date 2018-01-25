Allah Mehmetçik’i muzaffer eylesin

Afrin'de TSK'nın Zeytin Dalı Harekâtı
sürerken, SABAH, Taksim Meydanı'nda sokağın nabzını tuttu. Genci yaşlısı her meslek grubundan vatandaşlar Mehmetçik'i sonuna kadar desteklediklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında olduklarını söyledi. İşte vatandaşların görüşleri: SEVE SEVE GİDERİZ Emekli işçi Bekir Özcan:
Türkiye'ye yönelik tehdit
nedeniyle başlatılan harekâtı canı
gönülden destekliyoruz. Askerlerimiz,
ülkemizin huzur ve güvenliği için
cephede savaşıyor. Onlar bizim canlarımız. Allah yardımcıları olsun. Döner ustası Hayri Taş:
Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'a ve askerlerimizin tırnağına zarar gelmesin. Çağırdıkları anda biz de seve seve cepheye gitmeye hazırız. Kasiyer Ali Tepe:
Operasyon gerekliydi. Ülkemizin menfaatleri ve komşu ülkenin sınırlarının güvenliği için askerlemizin ve Cumhurbaşkanımızın kararını sonuna kadar destekliyorum. Öğrenci Şevval Solakoğlu:
Suriye'den ülkemize gelen insanların perişanlığını görüyorum. Askerlerimizin bizim de o duruma düşmemesi için cephede savaştığını biliyorum. Onların galip gelmesi için dua ediyoruz. Kestaneci Yaşar Deniz:
Ülkemizin huzuru ve barışı için herekâtı sonuna kadar destekliyorum.