Bal Festivali’nde renkli görüntüler

Ardahan Çamlıçatak Mesire Alanı'nda devam eden 16. Bal Festivali yoğun ilgi görürken, festival alanına gelen vatandaşlar horon teperken, aşıkların seslendirdiği birbirinden güzel türküler ise festivale katılanları kendinden geçirdi.

Festival alanında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, festival alanında kurulan stantta bal tattı, vatandaşlara Ardahan balı ikram etti.

Ardahan coğrafyasında yaklaşık bin 600 çeşit bitki çeşitliliğinin olduğunu ifade eden Başkan Faruk Köksoy, "Hakikaten mutluyuz. Amacımız bu idi. Ulusal bal ve kültür festivali organizasyonu yapıyoruz. Birçok masrafa, fedakarlığa katlanıyoruz. Amacımız hemşehrilerimizin memleketteki akrabalarıyla buluşması, memleketteki insanlarımız da, bu kadar uzun kış sürecinden sonra dinlenememişlerdir, eğlenememişlerdir. Gurbetteki akrabalarıyla, çocuklarıyla böyle bir ortam hazırlamaya çalıştık" dedi.

"BAL PATENTİNİN DEĞERİNİ HAK ETMEYEN BİR BALIN SATIŞINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Başkan Faruk Köksoy, "Bu yıl mutlu olduğumuz Ardahan balının coğrafi işaret tescil belgesinde, festivalimiz öncesi Türk Patent Enstitüsü tescil ederek festivalimizi anlamlandırdı. Tabii ki bu değerli coğrafya sarıçam ormanları altındayız. Sarıçam ormanları dışına çıkınca çiçekli bitkilerle donatılmış bir Kür havzasıyla karşı karşıyayız. Bin 500 çeşitten fazla bitki deseni olan bir coğrafyadayız. Bu bin 500 çiçeği, 300'den fazla çiçeği bal özü salgılıyor. Bal nektarı salgılıyor. Kafkas arısının gen bölgesinde, Kafkas arısının bal özü salgılayan bu çiçeklerden yaptığı dansı ve bu çiçeklerden elde ettiği polen karışımı balı artık insanımıza bir değerli belge, altın belge, coğrafyanın tescilli belgesi adı altında sunacağız. Tabii ki bu belgenin çatısı altında ve bu belgeyi hak eden arıcılarımızın, bal üreticilerimizin bunu hak etmesi için çok ciddi denetimden geçen komisyonlarımız hazır, bunun denetimi de sağlanacak. Hiçbir şekilde bal patentinin değerlerini hak etmeyen bir balın satışına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan, Ardahan Bal Festivali 3'üncü gününde renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. Yerel sanatçılar ve aşıkların sahne aldığı festival bayram havasında geçiyor. Festival alanında bazı vatandaşlar mangal yakarken, bazı vatandaşlar da semaverde çay demleyerek festivalin keyfini içtiği çayla çıkarıyor. Festivalde türküler eşliğinde vatandaşlar halay çekerken, akşam ise Tarihi Ardahan Kalesi'nde türkücü Yudum konseriyle festival son bulacak.