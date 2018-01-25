Beklenen kar dün geldi, bugün gidiyor

İstanbul'da beklenen kar yağışı dün öğlenden itibaren etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde artan kar yağışı nedeniyle trafik de olumsuz etkilendi. İş çıkışı saatlerinde kentte trafik yoğunluğu yüzde 80'lere çıktı. Zaman zaman tipiye dönüşen kar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Karla birlikte hava sıcaklığı da 2 dereceye kadar düştü. Kar nedeniyle Taksim Meydanı
'nda hem güneş kendini gösterdi hem de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının bugün de devam edeceği yarın yerini soğuk havaya bırakacağı kaydedildi.