Bıçaklı kavga 16 yaşında katil etti

İzmir'in Çiğli ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, aralarında husumet olduğu ileri sürülen kişiyi bıçakla öldürdü. İZBAN Çiğli istasyonu alt geçidinde meydana gelen olayda 16 yaşındaki E.M., burada aralarında husumet olduğu ileri sürülen Yasin Doğan (23) ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.M., Doğan'ı bıçaklayarak yaraladı. Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan zanlı, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen E.M., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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