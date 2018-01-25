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Caniden yüzsüz savunma

’da 13 ay önce, kendisinden ayrılmak isteyen üniversite öğrencisi ’ı ormana götürüp öldüren Cihat Kaycı, cinayetin falda çıktığını öne sürdü

KASIM ŞAHİN
KASIM ŞAHİN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018
Caniden yüzsüz savunma

'da Gerede Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi (18), bir süre arkadaşlık yaptığı, İstanbul'da tekstil işçisi olarak çalışan Cihat Kaycı'ya (18) telefonda ayrılmak istediğini bildirdi. Bu duruma öfkelenerek Bolu'ya gelen Cihat Keçi, silah zoruyla ormana götürdüğü genç kızı tabancayla öldürdü. 13 ay önce meydana gelen olayın ardından Müebbet hapis cezası istemiyle Bolu 'nde yargılanan Keçi, duruşmada hâkimleri dahi şaşkına çeviren bir savunma yaptı. Cinayetten bir ay önce Berfin'in komşusuna fal baktırdığını öne süren Keçi, "Berfin bana, 'falda sevgilim olarak sen çıktın. Ayrıca arayı bozan bir kişi de çıktı. Üçüncü bir şey daha çıktı ama onu söylemek istemiyorum' dedi. Ben ısrar edince ise 'Azrail çıktı' dedi. Bende güldüm. Ama şimdi anlıyorum ki fal doğru çıktı. Aramıza giren de Aziz adlı bir kişiydi. Cinayeti onun yüzünden işledim" dedi. Bu arada olay gecesi Berfin Yıldız'ın 5'inci katta oturduğu daireye duvardan tırmanarak girdiğini öne süren sanığın, bu iddiası için keşif yapılacak. Sanık, keşif günü mahkeme heyeti huzurunda 5'inci kata yeniden tırmanacak.

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Caniden yüzsüz savunma
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