Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Damperi açılan kamyon trafiği felç etti

Damperi açılan kamyon trafiği felç etti

Seyir halindeyken damperi açılan kamyonun çarptığı trafik kamerası direğinin devrilmesi nedeniyle, tek yönlü trafiğe kapandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018 19:11 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 19:11
Damperi açılan kamyon trafiği felç etti

Fatih'te seyir halindeyken damperi açılan kamyonun çarptığı trafik kamerası direği caddeye devrildi.

Alınan bilgiye göre, 'nden istikametine giden 34 SP 0127 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, önünde bir aracın durması nedeniyle ani fren yaptı.

Sürücünün yanında oturan kişi, ani fren nedeniyle araç içinde savrularak, damperi kontrol etmeye yarayan kola temas etti. Bu sırada ilerlemeye devam eden kamyonun damperi kalkarak, yoldaki trafik kameralarının bulunduğu direğe çarptı.

Çarpma sonucu yıkılan direk, yola düştü.

TRAFİK UZUN SÜRE KAPALI KALDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de araca sıkışan direğin demirlerinin çıkarılması için çalışma başlattı. nedeniyle Vatan Caddesi'nin Bayrampaşa istikameti trafiğe kapandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Damperi açılan kamyon trafiği felç etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN